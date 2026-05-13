La Festa dell’Europa al Paleocapa di Bergamo | al Museo Time il futuro è internazionale

Lo scorso 9 maggio si è svolta al Museo Time di Bergamo la quinta edizione di Meeting Points, un evento organizzato dall’Itis Paleocapa. La giornata ha visto coinvolte studenti, docenti e rappresentanti di enti e aziende, riuniti per condividere i risultati delle attività di internazionalizzazione portate avanti dall’istituto. La manifestazione ha rappresentato un momento di confronto e presentazione delle iniziative in ambito internazionale promosse dalla scuola.

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Si è tenuta lo scorso 9 maggio, presso il Museo Time, la quinta edizione di Meeting Points, l’evento annuale con cui l’ Itis Paleocapa di Bergamo presenta alla comunità scolastica e ai propri stakeholders i risultati della propria strategia di internazionalizzazione. L’incontro, moderato dalla prof.ssa Claudia Caccia (Collaboratrice della D.S. per le relazioni esterne e l’internazionalizzazione), ha tracciato il bilancio di un percorso iniziato dieci anni fa capace di aprire le porte della scuola al mondo. A testimoniare questa apertura, all’evento ha partecipato una delegazione di 17 studenti rumeni accompagnati da due docenti, attualmente a Bergamo per uno scambio Erasmus.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Moda circolare e innovazione: al Paleocapa dialogo tra imprese, scuola e Confindustria Bergamo Giornata internazionale della donna: Racconto al femminile al Museo diocesanoIn occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, domenica 8 marzo alle ore 19,00 il Museo diocesano di Reggio Calabria accoglierà... Si parla di: Sabato 9 maggio all’Istituto Paleocapa c’è Meeting Points. La Festa dell’Europa al Paleocapa di Bergamo: al Museo Time il futuro è internazionaleSi è tenuta lo scorso 9 maggio, la quinta edizione di Meeting Points, l’evento annuale con cui l'istituto scolastico bergamasco presenta alla comunità scolastica e ai propri stakeholders i risultati d ... bergamonews.it Festa dell’Europa, De Bernardis (Pd): L’Ue nasce da una visione, essenziale diffonderla sui territoriIn occasione del 9 maggio, Bergamo è tra le città europee che svolgono iniziative ufficiali con il simbolo Europe Day 2026 ... bergamonews.it