‘L' impossibile non esiste’ | Carlotta Fabbri racconta i segreti di Fabbri 1905 l' azienda che ha conquistato il mondo con un vasetto di amarene
Carlotta Fabbri ha condiviso alcuni dettagli sulla storia dell’azienda di famiglia, Fabbri 1905, nota in tutto il mondo per i suoi prodotti a base di frutta. A Bologna, un vaso di amarene è riconosciuto come simbolo e punto di riferimento nel quartiere di Borgo Panigale. La testimonianza ripercorre le tappe di una tradizione iniziata più di un secolo fa, senza che vengano menzionati nomi o eventi specifici.
C'è un vaso che a Bologna fa da bussola. I bambini del quartiere di Borgo Panigale sanno che è il momento di scendere dall'autobus quando lo vedono comparire dal finestrino: alto quasi tre metri, inconfondibile nel suo bianco e blu, il grande vaso dell' Amarena Fabbri è diventato nel tempo un monumento involontario, un punto di riferimento affettivo prima ancora che commerciale. Quando, qualche anno fa, fu necessario abbassarlo per restaurarlo, i residenti insorsero. In risposta, l'azienda fece issare una Smart completamente brandizzata Fabbri: un gesto ironico e al tempo stesso rivelatore di una capacità di comunicare con il proprio territorio che risale all'atto di fondazione stesso.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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