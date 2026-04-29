Carlotta Fabbri ha condiviso alcuni dettagli sulla storia dell’azienda di famiglia, Fabbri 1905, nota in tutto il mondo per i suoi prodotti a base di frutta. A Bologna, un vaso di amarene è riconosciuto come simbolo e punto di riferimento nel quartiere di Borgo Panigale. La testimonianza ripercorre le tappe di una tradizione iniziata più di un secolo fa, senza che vengano menzionati nomi o eventi specifici.

C'è un vaso che a Bologna fa da bussola. I bambini del quartiere di Borgo Panigale sanno che è il momento di scendere dall'autobus quando lo vedono comparire dal finestrino: alto quasi tre metri, inconfondibile nel suo bianco e blu, il grande vaso dell' Amarena Fabbri è diventato nel tempo un monumento involontario, un punto di riferimento affettivo prima ancora che commerciale. Quando, qualche anno fa, fu necessario abbassarlo per restaurarlo, i residenti insorsero. In risposta, l'azienda fece issare una Smart completamente brandizzata Fabbri: un gesto ironico e al tempo stesso rivelatore di una capacità di comunicare con il proprio territorio che risale all'atto di fondazione stesso.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘L'impossibile non esiste’: Carlotta Fabbri racconta i segreti di Fabbri 1905, l'azienda che ha conquistato il mondo con un vasetto di amarene

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