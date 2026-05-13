Il pilota bolognese si è recato presso il Comitato Olimpico di San Marino, proseguendo gli impegni in vista della competizione canadese. Nei prossimi giorni, si preparerà per il quinto evento del campionato che si svolgerà nel Paese nordamericano. La visita ha coinvolto incontri con i rappresentanti dell’ente sportivo locale, mentre la squadra tecnica sta ultimando i dettagli logistici e organizzativi per la trasferta.

Non si fermano gli impegni di Kimi Antonelli. Il leader del Mondiale di F1, in attesa di partire per il Canada dove si correrà il quinto appuntamento del campionato, oggi ha fatto una visita di cortesia nella sede del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, di cui Kimi è diventato cittadino residente. Antonelli è stato accolto e intrattenuto dal presidente Christian Forcellini. Per Kimi sono momenti molto intensi. Nelle scorse giornate è stato in Mercedes per preparare la prossima gara di Montreal e incontrare il personale del team che gli ha tributato grandi applausi per le tre vittorie che ha regalato alla scuderia tra Cina, Giappone e Miami.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kimi Antonelli fa visita al Comitato Olimpico di San Marino

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