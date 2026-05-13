Kimi Antonelli e il legame con San Marino | visita ufficiale al Comitato Olimpico

Kimi Antonelli ha effettuato una visita di cortesia presso la sede del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, dove è stato ricevuto dal presidente dell'ente. La visita si è svolta in un clima formale e di collaborazione, senza ulteriori dettagli su incontri o tematiche discusse. Antonelli ha mostrato interesse per le attività sportive e olimpiche svolte nel paese.

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Pausa dalle corse per Kimi Antonelli: il campione della Mercedes, residente a San Marino, ha incontrato il presidente del CONS Christian Forcellini. Visita di cortesia di Kimi Antonelli nella sede del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, accolto dal presidente Christian Forcellini. Il pilota della Mercedes, leader del Mondiale e nuovo idolo dei tifosi di tutto il mondo, dal 2024 è ufficialmente residente di San Marino dove ha anche preso la patente. In questi giorni senza gara ne ha approfittato per una visita. © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Kimi Antonelli e il legame con San Marino: visita ufficiale al Comitato Olimpico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Neopatentati a San Marino, tutte le differenze con l'Italia per i "colleghi" di Kimi AntonelliSembrerà normale nella terra dove ci sono più automobili che cittadini, ma i neopatentati nell’antica Repubblica di San Marino godono di privilegi... Kimi Antonelli vince ancora, la residenza a San Marino e il patrimonio del pilota italianoKimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Suzuka, in Giappone, il suo secondo consecutivo dopo quello della Cina. Temi più discussi: F1, Kimi Antonelli vince il Gp di Miami davanti a Norris e Piastri. VIDEO; Kimi Antonelli e quel sogno mondiale che manca dal 1953; Toto Wolff: Kimi, il mio diamante grezzo che fa battere il cuore dell'Italia. A prescindere dalla Ferrari; F1, Kimi Antonelli cala il tris: vince anche a Miami ed è in testa alla classifica. Kimi Antonelli ospite d’eccezione al Marco Simoncelli, dove debutta la GT4 Italy Series con il successo di Bostrom-Joslyn. Nel Kumho FIA TCR World Tour trionfa Michelisz nella prima gara del weekend #MisanoAdriatico #Sport x.com Il primo pilota di F1 a trasformare le sue prime tre pole in vittorie. Kimi Antonelli.[ESPNF1] - reddit.com reddit Kimi Antonelli e il legame con San Marino: visita ufficiale al Comitato OlimpicoPausa dalle corse per Kimi Antonelli: il campione della Mercedes, residente a San Marino, ha incontrato il presidente del CONS Christian Forcellini. panorama.it Kimi Antonelli a San Marino tra nuotate, corse in bici e l'incontro con il presidente del Comitato OlimpicoSAN MARINO - Il suo buen retiro è a San Marino, nella più antica e piccola repubblica del mondo, che Kimi Antonelli ha eletto a residenza ... msn.com