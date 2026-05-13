Kathleen Kruger è stata nominata nuova direttrice sportiva dell’Amburgo, diventando la prima donna a ricoprire questo ruolo nella storia della Bundesliga. La nomina rappresenta un passo importante per il calcio tedesco, che continua a modificare la composizione dei propri organigrammi. La sua designazione è ufficiale e si inserisce nel processo di rinnovamento delle figure di vertice nel settore.

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© Calcionews24.com - Kathleen Kruger è la nuova direttrice sportiva dell’Amburgo! È storia, è la prima ds donna in Bundesliga

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