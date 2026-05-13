Kairos - le forme dell' anima alla Garbatella

Si svolge la quarta edizione di Kairos, una giornata dedicata alla condivisione e alla creatività, presso la Villetta nel quartiere romano della Garbatella. L'evento si svolge in un ambiente accogliente e coinvolgente, attirando partecipanti interessati a esplorare diverse forme dell'anima attraverso attività e incontri. La manifestazione si tiene nel cuore di uno dei quartieri storici della città, offrendo un'occasione di incontro tra le persone e le loro espressioni artistiche.

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