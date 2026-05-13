Kairos - le forme dell' anima alla Garbatella

Da romatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si svolge la quarta edizione di Kairos, una giornata dedicata alla condivisione e alla creatività, presso la Villetta nel quartiere romano della Garbatella. L'evento si svolge in un ambiente accogliente e coinvolgente, attirando partecipanti interessati a esplorare diverse forme dell'anima attraverso attività e incontri. La manifestazione si tiene nel cuore di uno dei quartieri storici della città, offrendo un'occasione di incontro tra le persone e le loro espressioni artistiche.

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Arriva la Quarta edizione di Kairos, giornata all’insegna della condivisione e della creatività nell’accogliente spazio della Villetta, nel cuore del quartiere romano della Garbatella.Esiste un tempo che non si misura con l’orologio, ma con la bellezza di ciò che creiamo e siamo. Questo è il.🔗 Leggi su Romatoday.it

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