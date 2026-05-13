Kairos - le forme dell' anima alla Garbatella
Si svolge la quarta edizione di Kairos, una giornata dedicata alla condivisione e alla creatività, presso la Villetta nel quartiere romano della Garbatella. L'evento si svolge in un ambiente accogliente e coinvolgente, attirando partecipanti interessati a esplorare diverse forme dell'anima attraverso attività e incontri. La manifestazione si tiene nel cuore di uno dei quartieri storici della città, offrendo un'occasione di incontro tra le persone e le loro espressioni artistiche.
Arriva la Quarta edizione di Kairos, giornata all’insegna della condivisione e della creatività nell’accogliente spazio della Villetta, nel cuore del quartiere romano della Garbatella.Esiste un tempo che non si misura con l’orologio, ma con la bellezza di ciò che creiamo e siamo. Questo è il.🔗 Leggi su Romatoday.it
SARO' A BOLOGNA, FIRENZE, ROMA - CON AMATA GIOVIALE
Notizie correlate
"Kairos, le forme dell'anima" alla VillettaTorna l'iniziativa "Kairos", una giornata all'insegna della condivisione e della creatività nell'accogliente spazio della Villetta, nel cuore del...
Leggi anche: Garbatella, tra memoria e nuove tendenze: il “Bar dei Cesaroni” cambia volto senza perdere l’anima
Si parla di: Fino al 31 MAGGIO 2026 | SUTRI - Prosegue Sutri in Fiore: occhi puntati sui prossimi weekend!.
Kairos, le forme dell'anima alla VillettaTorna l'iniziativa Kairos, una giornata all'insegna della condivisione e della creatività nell'accogliente spazio della Villetta, nel cuore del quartiere romano della Garbatella: in primo piano ... romatoday.it
Keisuke Matsuoka. Le forme dell'umanitàDal 12 novembre 2025 all'11 gennaio 2026 il Mattatoio di Roma ospita la mostra LE FORME DELL'UMANITÀ di Keisuke Matsuoka, promossa da Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale ... itinerarinellarte.it