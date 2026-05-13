Le Juventus Women si preparano alla loro prima partecipazione alla Champions League, affrontando un percorso che presenta diverse sfide. In caso di eliminazione nei turni preliminari, le calciatrici avranno la possibilità di accedere all’Europa Cup come paracadute. L’avventura europea si svolge in un contesto di partite di qualificazione e incontri ad eliminazione diretta, con tappe che possono riservare sorprese e difficoltà.

di Mauro Munno qualora le bianconere uscissero ai preliminari. La stagione europea della Juventus Women si è conclusa con una consapevolezza nuova: le bianconere hanno “ballato senza maschera”, dimostrando una credibilità internazionale superiore persino all’era Montemurro. Il confronto con il passato è chiaro: se l’anno scorso i confronti con Arsenal e Bayern avevano ridimensionato la squadra, quest’anno la Juve ha lottato alla pari con le big. Il 3-3 con il Lione, le vittorie con il Benfica e sul campo infuocato con l’ Atletico Madrid, il ko maturato allo scadere col Bayern (per una topica arbitrale) e il playoff giocato alla pari col Wolfsburg certificano l’avvicinamento all’élite europea.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women in Champions League: percorso e insidie. E c’è il paracadute Europa Cup

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