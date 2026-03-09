FC 26 SBC Flashback | Marquinhos 90 – Il Muro brasiliano con i piedi da trequartista!

EA Sports ha rilasciato la FC 26 SBC Flashback dedicata a Marquinhos, il difensore brasiliano noto per le sue doti di muro davanti alla porta. La versione speciale del giocatore mostra le sue caratteristiche di velocità e capacità di lettura del gioco, riproponendo le sue migliori prestazioni in campo. La carta è stata creata per celebrare la carriera di Marquinhos e il suo ruolo di elemento fondamentale nella difesa.

EA Sports celebra la carriera di Marquinhos con una versione Flashback che lo riporta ai suoi massimi livelli di velocità e lettura difensiva. La vera follia di questa carta? Riceve le doppie 5 stelle ( 5 Mosse Abilità 5 Piede Debole ), un pacchetto tecnico assurdo per un difensore centrale che lo rende praticamente immune al pressing avversario. Analisi della Carta: Difesa d'élite e costruzione. Non lasciarti ingannare dal "solo" 90 di OVR; le statistiche difensive sono da carta "End Game". OVR: 90 (DC).. Combo Totale: 5 Skill 5 Piede Debole (Unico nel suo ruolo).. Statistiche Core: Difesa 92 (Intercettazioni e lettura al top), Velocità 85, Fisico 85, Dribbling 81.