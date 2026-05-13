Il Partito Democratico si trova diviso in vista degli appuntamenti della prossima settimana, con diverse fazioni che si riuniscono in incontri distinti. Da un lato, un convegno dell’ala guidata da una leader regionale, dall’altro, interventi di un ex primo ministro tra i frondisti. La giornata si presenta come un momento di confronto interno, caratterizzato da incontri simultanei e posizioni divergenti.

Vengo io? No, tu no. Vai a Bologna che io scelgo Roma, anzi, Romano. Sarà un sabato non qualunque, il prossimo, per i Democratici, un sabato democristiano, fatto di spezzoni che si radunano e si studiano a distanza con convegni concomitanti e contrapposti. Il Pd i primi passi della campagna elettorale in vista della madre di tutte le battaglie, quella contro la Meloni del prossimo anno, si allena facendo “partitelle” in famiglia, ci si sfida e ci si conta a suon di convegni, si alimentano correnti e soprattutto si arruolano vecchi arnesi della politica, chiamati a battezzare le due anime del partito di Elly Schlein. Se non è un Jurassik Park, poco ci manca.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Jurassik Park, il Pd si spacca sui “dinosauri”. Veltroni al convegno dell’ala Schlein, Prodi dai frondisti

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