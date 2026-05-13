Jesolo Gourmet Festival a cena con gli chef stellati

A Jesolo si terrà dal 15 al 17 maggio 2026 la seconda edizione del Jesolo Gourmet Festival. L’evento si svolgerà durante un fine settimana dedicato all'alta cucina, con la partecipazione di chef italiani e internazionali. La manifestazione prevede diverse iniziative legate al mondo gastronomico, coinvolgendo professionisti del settore e amanti della buona cucina. La rassegna si svolge in varie location della città, offrendo un programma di degustazioni e incontri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Torna a Jesolo la seconda edizione del Jesolo Gourmet Festival, in programma dal 15 al 17 maggio 2026, con un primo weekend dedicato all’alta cucina italiana e internazionale. Per tre sere la città di mare si trasforma in un palcoscenico del gusto, con cene d’autore ospitate nei principali.🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jesolo Gourmet Festival 2026 Notizie correlate Arriva il Festival Primi dei Primi con chef stellati e Iginio MassariÈ la cucina italiana, quella che racconta la seconda edizione del Festival Primi dei Primi, a Sansepolcro dall'1 al 3 maggio. Temi più discussi: Jesolo Gourmet, menù d’autore; Jesolo Gourmet Festival: l’alta cucina con vista mare apre agli chef internazionali; Torna Jesolo Gourmet Festival, l'alta cucina con vista mare; Jesolo al di là della spiaggia e della musica: per due settimane sarà regina della cucina, 12 cene con chef stellati. Torna Jesolo Gourmet Festival, l'alta cucina con vista mareDodici chef stellati, dodici ristoranti locali, dodici cene d'autore. Appuntamento dal 15 al 17 e dal 22 al 24 maggio 2026. Il programma ... quotidiano.net Jesolo Gourmet Festival: la località balneare diventa un punto di riferimento per l’alta cucina italianaJesolo, famosa per le sue lunghe spiagge e il vivace lungomare, si appresta a diventare la capitale del gusto con l’imminente Jesolo Gourmet Festival. Questo evento esclusivo, che si terrà dal 9 ... gaeta.it