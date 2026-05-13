Jesi i volti che creano la città | arriva la mostra di Gibertini

A Jesi apre una nuova esposizione dedicata ai ritratti fotografici di Gibertini, raffiguranti persone che hanno contribuito a plasmare l’immagine della città. La mostra si concentra sui volti che, attraverso le immagini, rappresentano aspetti della vita locale e l’evoluzione del tessuto sociale. La rassegna intende offrire uno spaccato visivo di chi ha lasciato un segno nel passato e nel presente di Jesi.

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? Domande chiave Chi sono i volti che hanno costruito l'identità di Jesi?. Come può un ritratto fotografico diventare memoria collettiva per la città?. Dove si incontrano le storie dei pilastri invisibili della cultura locale?. Perché questa mostra cambierà la percezione dei giovani verso le tradizioni?.? In Breve Inaugurazione 16 maggio 2026 a Palazzo Bisaccioni con chiusura sale ore 19.00.. Mostra aperta quotidianamente fino al 2 giugno con orari 9.30-13.00 e 15.30-19.30.. Ritratti celebrano i pilastri culturali di Jesi per valorizzare il capitale sociale locale.. Percorso espositivo di poco più di due settimane nel centro storico di Jesi.. Sabato 16 maggio 2026 alle ore 17.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jesi, i volti che creano la città: arriva la mostra di Gibertini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sannicandro celebra i riti lucani: la mostra che svela i voltiSabato 11 aprile, le mura del Castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari hanno ospitato l’apertura della mostra fotografica intitolata Maschere... Milano: i 7 piccoli riti quotidiani che creano l’anima della città? Cosa scoprirai Quali sono i gesti quotidiani che rendono impossibile dimenticare Milano? Dove si nasconde la vera anima della città tra i... Argomenti più discussi: Palio di San Floriano: tra tradizione e diverse novità ecco tutti gli appuntamenti in programma; Pallacanestro Jesi - Note di Siena Mens Sana Basketball 57-66; Basket / Jesi ritrova il profumo dei playoff: Rimini supera Pesaro e passa al PalaTriccoli, la serata lascia segnali importanti; Jesi, viale della Vittoria: è sempre scontro. Pd: Coerenti. Mre: Stravolgimento. L'esilio di Jesi è amaro per la Vuelle: Rimini si prende la prima gara dei playoff. Leka: «Lunedì a a Pesaro alla Vitrifrigo con il calore dei nostri tifosi»JESI Inizio di playoff in salita per la Vuelle in esilio a Jesi che perde subito il vantaggio del fattore campo venendo sconfitta in gara 1 dei quarti di finale playoff da Rimini. I ragazzi ... corriereadriatico.it