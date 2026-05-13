Jeep Avenger | come cambia con il restyling 2026

Il modello Jeep Avenger si prepara a ricevere un restyling previsto per il 2026, con modifiche all’aspetto esteriore e interventi sull’interno. La casa automobilistica ha annunciato un aggiornamento estetico e miglioramenti al comfort degli interni. Non sono ancora stati diffusi dettagli tecnici specifici, ma si attendono novità sia nel design che nelle dotazioni del veicolo, che dovrebbe mantenere la propria posizione nel segmento dei SUV compatti.

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Jeep ha presentato il restyling dell'Avenger, disponibile presso le concessionarie italiane a partire da 25.700 euro. Si tratta di un leggero lifting per il popolare Suv compatto della casa statunitense, ad oggi il Suv più venduto nel mercato italiano. Un modello chiave per la storia recente del marchio statunitense, che celebra i propri 85 anni con un'edizione speciale dedicata. Confermata l'ampia gamma di motorizzazioni a listino. Si parte con un propulsore a benzina con cambio manuale (a partire da 25.700 euro), a cui seguono l'ibrida con cambio automatico (27.700 euro), l'ibrida con trazione integrale elettrificata 4xe (32.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jeep Avenger: come cambia con il restyling 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jeep Avenger: che avrà mai di speciale Notizie correlate Nuova Jeep Avenger 2026: come sarà il restyling e quando arriva?Il restyling della Jeep Avenger è già abbastanza chiaro nelle linee generali: sarà un aggiornamento “soft”, non una rivoluzione. Nuova Jeep Avenger 2026: prima foto ufficiale del restyling?Ad oggi, il “restyling 2026” della Jeep Avenger in realtà è il facelift del model year 2027: presentazione attesa tra fine 2026 e inizio 2027, con... Temi più discussi: Nuova Jeep Avenger, il restyling si presenta: ecco come cambia il B-SUV.; Nuova Jeep® Avenger: l’evoluzione della libertà compatta; Jeep Avenger restyling, eccola in anteprima dal Brasile; Nuova Jeep Avenger: il restyling la rende più aggressiva. Qualcuno di voi ha la Jeep Avengers ibrida? Vorrei sapere come si trova. #Jeep #Avengers x.com Jeep Avenger restyling: caratteristiche, motori, dimensioni e prezziNuova Jeep Avenger restyling: novità su design, motori, dimensioni e interni. Tutte le versioni e i prezzi del SUV compatto aggiornato. newsauto.it Nuova Jeep Avenger, il restyling si presenta: ecco come cambia il B-SUVJeep svela la nuova Avenger restyling con design aggiornato, fari LED Matrix, interni più raffinati e una gamma completa con motori benzina, ibridi ed elettrici ... motorbox.com