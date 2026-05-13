Javier Martinez presa una decisione curiosa | la reazione del padre di lui

Nelle ultime ore, Javier Martinez è tornato al centro dell'attenzione dopo aver condiviso una diretta su TikTok che ha attirato più di 5.000 spettatori. L’ex pallavolista argentino, attualmente legato alla Terni Volley Academy, ha scelto di comunicare con il pubblico attraverso questa piattaforma. La reazione del padre di Martinez a questa decisione non è stata resa nota pubblicamente.

Javier Martinez è tornato a far parlare di sé nelle ultime ore. L'ex pallavolista argentino della Terni volley academy ha deciso di fare una breve diretta nel suo profilo Tiktok, che è stata seguita da oltre 5 mila utenti. In questa circostanza, l'ex concorrente del Grande fratello ha aggiornato la sua fanbase su quello che ha fatto in questi giorni lontano dai social. L'uomo ha raccontato di aver passato del tempo a Macerata dove vivono tutti i suoi amici più cari. Javier Martinez inoltre ha fatto una rivelazione che ha incuriosito i suoi fans. Il compagno di Helena Prestes ha raccontato che gli piacerebbe farsi un nuovo tatuaggio, tanto da chiedere ai suoi utenti di aiutarlo a scegliere il disegno tra due opzioni.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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