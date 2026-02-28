Negli ultimi dieci anni, gli italiani hanno ridotto gli spostamenti quotidiani del 4,1%. Nel frattempo, i costi dei servizi di trasporto sono aumentati del 43% dal 2015. I dati emergono da un rapporto di Consumers’ Forum, che evidenzia come la spesa per i trasporti sia in crescita. La diminuzione dei movimenti si accompagna a un aumento delle tariffe, secondo quanto riportato.

In 10 anni gli italiani hanno ridotto progressivamente i propri spostamenti quotidiani, ma per muoversi hanno speso di più, con le famiglie che destinano alla voce trasporti quasi l’11% del proprio budget. Un settore quello dei trasporti che potrebbe essere presto rivoluzionato dall’avvento dell’Intelligenza Artificiale, con i suoi vantaggi e i suoi rischi. È quanto sottolinea Consumers’ Forum, ente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria, che sull’argomento ha organizzato per il 2 marzo a Genova il convegno “Consumatori e mobilità sostenibile al 2050”. «In... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Italiani sempre meno in movimento. Gli spostamenti giornalieri calano del 4,1% in dieci anni

Povertà e vecchiaia: fino a dieci anni di vita in meno per gli anzianiLa longevità non dipende solo dalla genetica o dal controllo dei fattori di rischio, ma anche da un sistema sociale e sanitario equo e accessibile a...

Meloni: "Negli ultimi anni gli italiani hanno pagato meno tasse"La presidente del Consiglio difende le misure economiche varate dal governo: "Il carico fiscale sui nuclei familiari si è ridotto di oltre 33...

Aggiornamenti e notizie su Italiani.

Temi più discussi: Blog | Addio al mito della grande famiglia: l’Italia è un Paese di singles; Ristorazione, in Trentino avanzata di imprenditori stranieri: Sempre meno gli italiani che vogliono fare questo lavoro; Sport: Un’Italia ancora calciofila ma sempre meno calciocentrica; Sempre meno oliveti in Italia, -7,1% la superficie agricola coltivata in dieci anni.

In Italia sempre meno nascite e diminuiscono anche quelle degli stranieri. Nel 2016 solo 473.438 bambini. Il rapporto IstatOltre 12 mila in meno rispetto al 2015. E nell'arco di 8 anni (dal 2008 al 2016) le nascite sono diminuite di oltre 100 mila unità. Il calo è attribuibile principalmente alle nascite da coppie di ... quotidianosanita.it

Stranieri a quota 51.000. Sempre meno italiani. Solo il 74% dei residentiDati ufficiali e appena aggiornati: il 1° gennaio l’anagrafe del Comune contava 51.004 residenti di origine straniera, il 26% del totale, quindi più di uno su quattro. L’aumento è del 2.5% in un anno, ... lanazione.it

Dopo la selezione tra oltre cento autori italiani, la docente crotonese racconta l’esperienza vissuta nel cuore del Festival e guarda già al futuro della sua scrittura #CulturaESpettacolo - facebook.com facebook

Sui dazi è fantastico sentire i protezionisti italiani dire: -Bene che Corte costituzionale americana abbia cancellato i dazi verso i prodotti italiani (poi rimessi dall'amministrazione) -Male l'abbassare i dazi con il #Mercosur. Protezionisti a giorni alterni! x.com