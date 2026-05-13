Italia fuori dai Mondiali 2026 | il calcio è diventato uno sport solo per ricchi

L’Italia non si qualifica per i Mondiali del 2026, una sconfitta che riaccende le discussioni sullo stato del calcio nel paese. Secondo un’analisi recente, la crisi della Nazionale non viene attribuita a semplici sfortune, ma a problemi strutturali. Il calcio italiano viene descritto come uno sport accessibile principalmente ai ricchi, evidenziando un divario crescente tra le diverse fasce sociali. La situazione solleva interrogativi sulla competitività delle squadre italiane e sul futuro del movimento calcistico nel paese.

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Italia fuori dai Mondiali 2026, Gattuso: «Chiedo scusa»

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