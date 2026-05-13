Isernia cerca nuovi volti | casting per moda cinema e TV il 24 maggio

Il prossimo 24 maggio si terrà un casting a Isernia per individuare nuovi volti da inserire nel mondo della moda, del cinema e della televisione. La giornata prevede due sessioni di selezione, durante le quali professionisti del settore valuteranno i candidati. Le prove si svolgeranno in diverse aree designate, e i partecipanti saranno chiamati in base alle esigenze di ogni turno. Non sono stati resi noti i nomi dei selezionatori presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi sono i professionisti che selezioneranno i nuovi volti?. Come si svolgeranno le due sessioni di selezione durante la giornata?. Quali requisiti servono per presentarsi al casting di Sara Cetty?. Come potrà questo evento trasformare il talento locale in carriera televisiva?.? In Breve Sessioni divise tra le 10:30-12:30 e le 14:30-19:00 del 24 maggio.. Saverio Production collabora con programmi come Uomini e Donne e Grande Fratello.. Candidati devono presentare foto recente e documento d'identità per progetti futuri.. L'evento a Isernia mira a valorizzare l'identità locale contro il fast fashion.. Isernia ospiterà domenica 24 maggio un importante casting dedicato ai talenti della moda, del cinema e dello spettacolo, organizzato dalla professionista Sara Cetty.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Isernia cerca nuovi volti: casting per moda, cinema e TV il 24 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Casting in Sicilia: cerca il piccolo poliziotto per nuova serie TV Rai cerca nuovi talenti: casting per spot tra i 20 e i 55 anni? Domande chiave Quali requisiti tecnici servono per superare la selezione Rai? Come funziona la procedura digitale per inviare la candidatura?...