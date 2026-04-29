Isco | Non capisco un Betis senza Pellegrini quello che ha fatto al club è qualcosa di senza precedenti

Isco Alarcón ha rilasciato un’intervista a Canal Sur in cui ha espresso il suo disappunto per l’assenza di Pellegrini dal Betis, sottolineando che quanto ha fatto con il club è senza precedenti. Le sue parole sono arrivate in un momento di attenzione sui social media, poco prima della messa in onda televisiva di un programma dedicato alla Liga. La discussione si è concentrata principalmente su questa novità nel mondo calcistico.

2026-04-28 23:24:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: Isco Alarcón giocatore del Betis ha concesso un’intervista a Televisione Canal Sur come prima della première sul piccolo schermo questo martedì’ In silenzio. La resilienza di Isco Alarcón ‘, il documentario girato da Sara Salamo in cui si svolge il processo di recupero della frattura del perone subita dall’uomo di Malaga nel maggio 2024 Le Palme e questo lo ha privato di contestare il Coppa degli Europei con il Nazionale spagnola. Il capitano Betico ha esordito riferendosi alla figura di Manuel Pellegrini un tecnico con cui ha coinciso nei suoi esordi nel Málaga e chi era in gran parte responsabile del suo arrivo a Betis: “È stato presente in due dei momenti più importanti per un giocatore, almeno all’inizio.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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