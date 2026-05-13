Investimenti alternativi | dal mito del modello Yale al ritorno alla semplicità

Negli anni 2000, il settore degli investimenti istituzionali ha vissuto un periodo di grande entusiasmo per il cosiddetto “modello Yale”, che promuoveva strategie di investimento alternative con un approccio complesso e diversificato. Nel tempo, questa tendenza ha iniziato a perdere terreno, aprendo la strada a un ritorno a metodi più semplici e diretto, con un’enfasi maggiore sulla trasparenza e sulla gestione più lineare delle risorse.

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Gli anni 2000 sono stati caratterizzati da un diffuso entusiasmo nel mondo degli investimenti istituzionali per il cosiddetto “modello Yale”. Sviluppato da David Swensen, storico Chief Investment Officer dello Yale Endowment, tale approccio privilegiava un’allocazione fortemente orientata verso strumenti alternativi – come private equity, hedge fund e asset reali – rispetto al tradizionale portafoglio 6040 composto da azioni e obbligazioni quotate. L’assunto di fondo era che i mercati privati, meno liquidi e più inefficienti, potessero offrire premi al rischio superiori per gli investitori pazienti....🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Investimenti alternativi: dal mito del “modello Yale” al ritorno alla semplicità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lancia Ypsilon Turbo 100, ritorno alla semplicità. Il debutto a Milano – FOTO‹ › 1 / 4 lancia ypsilon Turbo 100 ‹ › 2 / 4 lancia ypsilon Turbo 100 ‹ › 3 / 4 lancia ypsilon Turbo 100 ‹ › 4 / 4 lancia ypsilon Turbo 100 Lanciata... Dalla spazzatrice all’anestesista: il ritorno trionfale di Shay a YaleShay Taylor-Allen, ex addetta alle pulizie presso lo Yale New Haven Hospital per un decennio, sta per tornare nello stesso edificio in una veste... Argomenti più discussi: Investimenti alternativi: dal mito del modello Yale al ritorno alla semplicità; Dal mito del modello Yale al ritorno alla semplicità. Investimenti alternativi: dal mito del modello Yale al ritorno alla semplicitàInvestimenti alternativi: dal mito del modello Yale al ritorno alla semplicità QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento ... quifinanza.it FOCUS: investimenti alternativi, dal mito del modello Yale al ritorno alla semplicità (Payden & Rygel)Scopri le analisi e le news di MF Newswires: l'informazione finanziaria d’agenzia per non perdere nessun movimento di mercato. Leggi ora gli ultimi aggiornamenti. milanofinanza.it