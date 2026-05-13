Secondo fonti dell’intelligence statunitense, l’Iran avrebbe ripristinato circa 30 siti missilistici considerati di importanza critica. Nonostante alcuni attacchi e pressioni internazionali, l’arsenale iraniano sembra essere rimasto invariato. I dati raccolti contrastano con le dichiarazioni rilasciate in passato da un ex presidente degli Stati Uniti, che aveva minimizzato l’attività di questi siti. La notizia viene diffusa in un momento di crescente attenzione sul programma missilistico della regione.

? Punti chiave Come può l'arsenale iraniano essere rimasto intatto nonostante gli attacchi?. Perché i dati dell'intelligence contraddicono le dichiarazioni di Donald Trump?. Quali rischi reali corrono le petroliere nello Stretto di Hormuz?. Come fanno i missili iraniani a sfuggire alla neutralizzazione mirata?.? In Breve Iran mantiene il 70% dei lanciatori mobili e dell'arsenale missilistico prebellico.. 30 siti missilistici su 33 sono tornati operativi vicino allo Stretto di Hormuz.. L'uso di rampe mobili permette di aggirare i danni alle strutture fisse.. La minaccia missilistica colpisce direttamente le rotte navali commerciali nello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Intelligence USA: l’Iran ha ripristinato 30 siti missilistici critici

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US To Bomb Iran's Nukes, Again Trump Warns Hamas Of Hell To Pay Over Disarmament | VERTEX

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Secondo l'intelligence USA, a dispetto di Trump, l' #Iran conserva notevoli capacità missilistiche. Avrebbe infatti accesso a 30 dei suoi 33 siti missilistici sullo Stretto di Hormuz U.S. Intelligence Shows Iran Retains Substantial Missile Capabilities x.com

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