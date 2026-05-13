Durante questa stagione, le serate spesso richiedono un equilibrio tra comfort e stile. Le persone optano per indossare una giacca sportiva sopra uno slipdress, talvolta anche doppiato, per affrontare le temperature più fresche che si presentano dopo il tramonto. Questa scelta permette di adattarsi alle variazioni di clima senza rinunciare all’aspetto curato, offrendo una soluzione pratica per uscire in modo elegante e funzionale.

Questo periodo dell’anno richiede grande maestria quando si tratta di prepararsi per uscire. Perché le giornate sono molto calde ma la sera c’è ancora bisogno di una giacca per non prendere freddo. Diventa quindi necessario trovare una combinazione perfetta, che sia funzionale ma che non perda niente in fatto di stile. Esattamente quello che accade quando si indossano insieme giacca sportiva e slipdress. Se il binomio può apparire strano a primo impatto, il risultato invece può dare grandi soddisfazioni se creato nel modo giusto. Per prendere ispirazione prima di mettersi all’opera, basterà dare un’occhiata alle sfilate, anzi a una in particolare.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Indossare una giacca sportiva su uno slipdress (anzi due) svolta la serata speciale

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