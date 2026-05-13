Incidente in via Allende | ciclista ferito trasportato in ospedale

Nella tarda mattinata di oggi, in via Allende vicino al Villaggio del Sole, un ciclista straniero è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e il ferito è stato portato in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

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Incidente in via Allende, nei pressi del Villaggio del Sole, nella tarda mattinata di oggi: un ciclista straniero é caduto al suolo per cause da accertate. Ancora non chiara la dinamica del sinistro, né si sa se ci siano altre vetture coinvolte. Il malcapitato ha subito una frattura femorale. Sul.🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Incidente in A21, un ferito trasportato in ospedale Incidente all'alba sull'Adriatica: un ferito trasportato in ospedaleRisveglio movimentato lungo la Statale 16 Adriatica, teatro di un incidente stradale avvenuto alle prime luci dell'alba di oggi, sabato. Temi più discussi: Rocambolesco incidente a Salerno, auto si ribalta in via Allende; Auto si ribalta in via Allende A Salerno: traffico in tilt e una donna ferita; Incidente in via Calata San Vito: auto si schianta contro palo della luce; Lutto nella Scuola. Perde la vita Vincenzo Caruso, docente del Pomponio Leto di Teggiano. Auto si ribalta in via Allende a Salerno: paura ma nessun ferito grave salernonotizie.it/2026/05/12/aut… x.com L'ex presidente uruguaiano Baltasar Brum si sparò in pubblico nel 1933, ci sono altri esempi pazzi come questo? reddit Auto si ribalta in via Allende a Salerno: paura ma nessun ferito graveStampaMomenti di paura nel primo pomeriggio di oggi a Salerno, lungo via Salvatore Allende, nei pressi della traversa che conduce a Capitolo San Matteo, dove un’automobile si è ribaltata dopo un viole ... salernonotizie.it Rocambolesco incidente a Salerno, auto si ribalta in via AllendeRocambolesco incidente stradale questa mattina in via Allende a Salerno dove la conducente di una Fiat Punto, per cause da accertare, ha perso il controllo dell'auto per poi ribaltarsi sulla strada. F ... ondanews.it