Incidente in A21 un ferito trasportato in ospedale

Lunedì 20 aprile, alle 7.30, si è verificato un incidente sull'autostrada A21 in direzione Brescia. L'evento ha provocato un grave rallentamento del traffico e un ferito è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per permettere i lavori di messa in sicurezza.

Un incidente, avvenuto intorno alle 7.30 di lunedì 20 aprile, ha causato pesanti ripercussioni al traffico lungo l’autostrada A21, in direzione Brescia. Una persona, rimasta ferita nel tamponamento, è stata trasportata all’ospedale di Piacenza. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Incidente all'alba sull'Adriatica: un ferito trasportato in ospedaleRisveglio movimentato lungo la Statale 16 Adriatica, teatro di un incidente stradale avvenuto alle prime luci dell'alba di oggi, sabato. Bimbo di 8 anni muore in un incidente in moto con il padre sull’A21: ferito il genitore(Adnkronos) – Un bambino di 8 anni è morto nel pomeriggio di oggi, domenica 5 aprile, in un incidente avvenuto sull'autostrada A21, fra Asti e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Felizzano-Asti Est, incidente sulla A21. Scontro tra mezzi pesanti, un ferito grave all’ospedale con l’elisoccorso; Notte di sangue sull'A21: tir travolge e uccide un 46enne a piedi. Bilancio di due morti in due ore; Incidente in A21 tra Pontevico e Manerbio, ferito uomo di 60 anni; ? Carambola tra camion e auto sulla Provinciale: feriti e traffico nel caos - BresciaToday. Bimbo di 8 anni muore in un incidente in moto con il padre sull'A21: ferito il genitoreUn bambino di 8 anni è morto nel pomeriggio di oggi, domenica 5 aprile, in un incidente avvenuto sull'autostrada A21, fra Asti e Felizzano, in direzione Torino: il bambino viaggiava in moto insieme al ... adnkronos.com Incidente fatale sull'A21: morto un bambino di 8 anni che viaggiava in moto con il padreIncidente tra una moto e un’auto nel tratto compreso tra Felizzano e Asti Est: vani i tentativi di soccorso, un bambino di 8 anni ha perso la vita. notizie.it Avete presente quel foglietto con una parte azzurra e una gialla che si tiene nel cruscotto dell’auto da compilare per la denuncia all’assicurazione Sì, quello dove occorre disegnare i veicoli, la loro posizione e descrivere la dinamica dell’incidente e che, quan - facebook.com facebook #ITalert Oggi #15aprile in Calabria simuliamo un incidente industriale alla Gargano gas di Montalto Uffugo (CS). Alle 10:30 verrà trasmesso il messaggio di test ai dispositivi presenti nelle aree attorno all’impianto. Compila il questionario su it-alert.gov.it x.com