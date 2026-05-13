Incendi a Sabaudia assolto l’ex carabiniere Enzo Cestra
Il processo contro Enzo Cestra, ex carabiniere e responsabile della protezione civile Anc 147 di Sabaudia, si è concluso con un’ordinanza di assoluzione. Cestra, che era sotto processo dopo essere stato arrestato e messo ai domiciliari lo scorso marzo, era accusato di aver causato un incendio boschivo e di truffa aggravata. La vicenda si è svolta nel contesto di un’indagine condotta dai militari.
Si è concluso con un’assoluzione il processo nei confronti di Enzo Cestra, ex carabiniere ed ex responsabile della protezione civile Anc 147 di Sabaudia finito ai domiciliari nel marzo dello scorso anno con l'accusa di incendio boschivo e truffa aggravata nell'ambito di una indagine dei militari.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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