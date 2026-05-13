Incendi a Sabaudia assolto l’ex carabiniere Enzo Cestra

Il processo contro Enzo Cestra, ex carabiniere e responsabile della protezione civile Anc 147 di Sabaudia, si è concluso con un’ordinanza di assoluzione. Cestra, che era sotto processo dopo essere stato arrestato e messo ai domiciliari lo scorso marzo, era accusato di aver causato un incendio boschivo e di truffa aggravata. La vicenda si è svolta nel contesto di un’indagine condotta dai militari.

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