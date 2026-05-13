Sabato mattina, alle 9,30, si terrà al teatro dei Sozofili di Modigliana una nuova Tornata dell’Accademia degli Incamminati, dedicata al tema ‘La necessità dell’inutile’. L’evento si svolgerà in presenza e coinvolgerà i partecipanti in un appuntamento che riflette su un argomento che invita a considerare il valore di ciò che appare privo di utilità pratica. La discussione si svolgerà in un contesto pubblico, aperto al pubblico locale.

Il tema della prossima Tornata dell’ Accademia degli Incamminati di Modigliana è: ‘La necessità dell’inutile’ e si terrà sabato dalle ore 9,30 al teatro dei Sozofili, in piazzale Berlinguer. I saluti ai partecipanti da parte del presidente dell’Accademia Venerino Poletti precederanno l’introduzione di Giancarlo Aulizio, vice presidente dell’Accademia. Il suo intervento ’Nel bicentenario della nascita dell’accademico macchiaiolo Silvestro Lega (1826 - 2026): i ricordi nel suo borgo natio’ consisterà in un tour cittadino fotografico che toccherà le strade, le lapidi, le case, le opere dell’artista conservate nella Pinacoteca a lui intitolata o esposte allo sguardo dei passanti e le varie iniziative culturali dedicategli per onorarne la memoria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incamminati, la Tornata riflette sulla ’necessità dell’inutile’

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