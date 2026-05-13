Inaugurato il nuovo skatepark della Brianza

Lo scorso sabato 8 maggio è stato inaugurato un nuovo skatepark nella zona del Ciclodromo di via Icmesa, a Meda, in Brianza. L'apertura ha coinciso con un evento che ha coinvolto diverse iniziative dedicate alla promozione dello sport e dell'inclusione. La struttura si trova in un'area pubblica e sarà accessibile a tutti gli appassionati di skateboard della zona. L'inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e numerosi giovani.

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Un nuovo skatepark per la Brianza. Per la precisione a Meda dove è stato inaugurato lo scorso sabato 8 maggio nell'area del Ciclodromo di via Icmesa, in una giornata che ha visto collimare due iniziative per promuovere sport e inclusione.La giornata ha infatti preso il via al mattino con la prima.🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Brandizzo rinnova la piazza: tra calisthenics e skatepark nuovo poloIl Comune di Brandizzo trasformerà piazza Vittime di Nassiriya in un centro per l’aggregazione e lo sport attraverso un progetto di riqualificazione... Argomenti più discussi: Inaugurato il nuovo skatepark della Brianza; Inaugurato il nuovo skatepark; Tolentino, festa in zona Sticchi: inaugurato il nuovo skatepark; A Tolentino l’inaugurazione dello skatepark, rinnovato luogo di aggregazione. Inaugurato a Cagliari il nuovo Skatepark di via PessagnoNuovo Skatepark inaugurato oggi in via Pessagno a Cagliari. La struttura è stata finanziata con fondi comunali (700.000 euro) ed è inserita nell'ambito dell'operazione Grande Villaggio Sportivo Monte ... ansa.it