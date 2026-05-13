Inaugurato il nuovo skatepark della Brianza

Da monzatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso sabato 8 maggio è stato inaugurato un nuovo skatepark nella zona del Ciclodromo di via Icmesa, a Meda, in Brianza. L'apertura ha coinciso con un evento che ha coinvolto diverse iniziative dedicate alla promozione dello sport e dell'inclusione. La struttura si trova in un'area pubblica e sarà accessibile a tutti gli appassionati di skateboard della zona. L'inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e numerosi giovani.

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Un nuovo skatepark per la Brianza. Per la precisione a Meda dove è stato inaugurato lo scorso sabato 8 maggio nell'area del Ciclodromo di via Icmesa, in una giornata che ha visto collimare due iniziative per promuovere sport e inclusione.La giornata ha infatti preso il via al mattino con la prima.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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