Inaudito Musica tra le meraviglie dell’arte

Da lanazione.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo appuntamento con la musica tra le meraviglie dell’arte, che porta gli ascoltatori a scoprire un percorso tra suoni, ritmi e tesori antichi. Dopo il successo della prima edizione, si rinnova l’esperienza, offrendo un concerto che combina elementi storici e musicali in un ambiente ricco di storia e cultura. L’evento si svolge in un luogo di grande valore artistico, dove le note si mescolano alle testimonianze del passato.

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Un viaggio tra suoni, ritmi e antichi tesori con il grande ritorno, dopo il successo della prima edizione, di “ Inaudito - Stagione musicale nelle meraviglie dell’arte umbra “, il progetto nato dalla collaborazione tra i Musei Nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei Nazionali Umbria e la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, con direzione artistica di Fabio Ciofini: da questo mese a ottobre musei, aree archeologiche, ville storiche e luoghi simbolo del patrimonio umbro accoglieranno concerti e performance. "I musei statali umbri sono una rete di luoghi della cultura, non soltanto fisica o geografica, ma sempre più di relazioni"...🔗 Leggi su Lanazione.it

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