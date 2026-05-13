Inaudito Musica tra le meraviglie dell’arte

Un nuovo appuntamento con la musica tra le meraviglie dell’arte, che porta gli ascoltatori a scoprire un percorso tra suoni, ritmi e tesori antichi. Dopo il successo della prima edizione, si rinnova l’esperienza, offrendo un concerto che combina elementi storici e musicali in un ambiente ricco di storia e cultura. L’evento si svolge in un luogo di grande valore artistico, dove le note si mescolano alle testimonianze del passato.

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