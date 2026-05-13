In auto a Rosciano con un coltello a serramanico e droga | denunciato un 47enne e segnalato un 43enne
Due uomini sono stati fermati dai carabinieri di Penne mentre si trovavano a bordo di un’auto nel comune di Rosciano. Durante il controllo, è stato trovato un coltello a serramanico e circa 5 grammi di hashish nascosti in un pacchetto di sigarette. Uno dei due uomini, di 47 anni, è stato denunciato, mentre l’altro, di 43 anni, è stato segnalato alle autorità competenti.
Fermati dai carabinieri di Penne per un controllo mentre viaggiavano a bordo di un'auto nel comune di Rosciano, sono stati trovati in possesso di un coltello a serramanico e di 5 grammi di hashish occultati in un pacchetto di sigarette. Si tratta, nello specifico, di un 47enne che è stato.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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