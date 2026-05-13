In auto a Rosciano con un coltello a serramanico e droga | denunciato un 47enne e segnalato un 43enne

Due uomini sono stati fermati dai carabinieri di Penne mentre si trovavano a bordo di un’auto nel comune di Rosciano. Durante il controllo, è stato trovato un coltello a serramanico e circa 5 grammi di hashish nascosti in un pacchetto di sigarette. Uno dei due uomini, di 47 anni, è stato denunciato, mentre l’altro, di 43 anni, è stato segnalato alle autorità competenti.

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Fermati dai carabinieri di Penne per un controllo mentre viaggiavano a bordo di un'auto nel comune di Rosciano, sono stati trovati in possesso di un coltello a serramanico e di 5 grammi di hashish occultati in un pacchetto di sigarette. Si tratta, nello specifico, di un 47enne che è stato.🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fermato al posto di blocco con un coltello a serramanico nell'auto, denunciato 50enneUn coltello a serramanico occultato all'interno dell'abitacolo della propria autovettura, senza alcun giustificato motivo per essere trasportato. In giro con un coltello a serramanico, denunciato 20enne paterneseIl comportamento sospetto ha spinto i carabinieri a procedere ad un controllo su strada, durante il quale è saltata fuori l'arma I carabinieri della... Si parla di: Perugia, a spasso con la cocaina e i soldi in auto: denunciato un insospettabile 21enne. Frontale auto-scooter a Rosciano: giovane ferito, trasferito al Torrette di AnconaFano (Pesaro e Urbino) lunedì 20 ottobre - Incidente questa mattina in strada Cimitero di Rosciano, a Fano. Un ragazzo alla guida di uno scooter si è scontrato con un’autovettura che procedeva in ... ilrestodelcarlino.it Incidente a Rosciano, scontro tra auto e scooter: al pronto soccorso un 25enne di FanoFANO - Auto contro scooter, incidente vicino al cimitero di Rosciano intorno alle 13. Coinvolti una autovettura Skoda condotta da una 50enne di Fano e uno scooter con in sella un 25enne fanese. corriereadriatico.it