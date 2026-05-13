Impatto positivo per un intervento psicologico sulla popolazione di Gaza

Una ricerca pubblicata su The Lancet Regional Health – Europe ha analizzato gli effetti del programma Self-Help Plus (SH+) dell’Organizzazione mondiale della sanità nella popolazione di Gaza. Lo studio si concentra sugli impatti di un intervento psicologico rivolto a migliorare il benessere delle persone in una delle zone più colpite del territorio. I risultati evidenziano un impatto positivo sulla salute mentale dei partecipanti.

È stato recentemente pubblicato su The Lancet Regional Health – Europe una ricerca che ha analizzato l'implementazione del programma Self-Help Plus (SH+) dell'Organizzazione mondiale della sanità nella Striscia di Gaza. Ricerca che ha dimostrato che un intervento psicologico semplice e.🔗 Leggi su Veronasera.it

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