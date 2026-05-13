Immobili e tasse | la Coalizione punta a cancellare le riforme del Labor

Una coalizione politica ha annunciato l’intenzione di annullare le riforme del sistema fiscale relative agli immobili, tra cui la cancellazione della deducibilità negativa. Questa decisione potrebbe avere effetti diretti sui futuri investimenti nel settore immobiliare, modificando le condizioni fiscali a cui sono soggetti gli investitori. Al momento, non ci sono dettagli su come verranno attuate le modifiche o su eventuali scadenze.

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