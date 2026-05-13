Ilary Blasi al GF Vip con il look laminato | chi ha firmato il completo oro della puntata 16

Ieri sera è andata in onda la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip, con Ilary Blasi che ha indossato un completo laminato dorato. Il look scelto dalla conduttrice ha attirato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, confermando il suo stile elegante e curato. La puntata ha visto protagonisti anche altri dettagli legati alla moda e all’abbigliamento, mentre il completo oro sfoggiato dalla conduttrice è stato firmato da un noto stilista.

Ieri sera è andata in onda la puntata 16 del GF Vip e Ilary Blasi ancora una volta si è distinta per stile. Chi ha firmato il suo completo in oro laminato?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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