Il viaggio tra Balcani e Friuli approda a San Pietro a Natisone

Da udinetoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Balkan Tour, dopo aver riscosso grande successo nelle tappe di San Daniele del Friuli, Pordenone, Udine e Gradisca d’Isonzo, si prepara a raggiungere San Pietro a Natisone. L’evento si terrà giovedì 14 maggio alle ore 20 e coinvolge un pubblico appassionato di musica e cultura balcanica. La serie di appuntamenti ha registrato il tutto esaurito nelle precedenti località, dimostrando l’interesse verso questo viaggio tra le tradizioni musicali dei Balcani e del Friuli.

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Dopo il successo delle precedenti tappe, tutte accolte con entusiasmo da un pubblico da "tutto esaurito" a San Daniele del Friuli, Pordenone, Udine e Gradisca d’Isonzo, il viaggio musicale e narrativo di Balkan Tour prosegue con un nuovo appuntamento in programma giovedì 14 maggio alle ore 20.45.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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