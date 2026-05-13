Una manifestazione dedicata ai giovani si svolge con successo a Siena, coinvolgendo 140 bambini suddivisi in otto laboratori. L’evento si distingue per il suo approccio pratico, offrendo ai partecipanti l’opportunità di apprendere nozioni di sicurezza attraverso attività dedicate. La formula ha riscosso un buon riscontro tra i presenti, che hanno potuto sperimentare in prima persona le tematiche trattate.

di Laura Valdesi SIENA "Una manifestazione vincente perché rivolta ai giovani e per il fatto che ha un taglio fortemente pratico. S’insegna loro che la passione per i motori, ad esempio, non contrasta con la sicurezza stradale. E far effettuare anche delle prove rappresenta un investimento per il futuro". Parola del tenente colonnello Matteo Demartis. Che ieri ha fatto gli onori di casa al comando provinciale dove si è svolto il progetto "La strada tra passione e sicurezza", organizzato dall’ Associazione nazionale carabinieri sezione di Siena, presieduta da Aldo Di Raimo. C’era anche un cavallino monterufolino, portato dai militari della Biodiversità, super accarezzato dagli studenti delle classi quinte ’Peruzzi’, ’Tozzi’, ’Pascoli’ e Colleverde di Siena.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il progetto vincente. A lezione di sicurezza . Otto laboratori per 140 bambini

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