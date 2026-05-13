Il Policlinico di Bari revoca la borsa di studio a Maria Carmen Lorusso | Mancavano i requisiti È imputata per scambio elettorale politico mafioso

Il Policlinico di Bari ha revocato la borsa di studio a una ricercatrice, motivando la decisione con l’assenza dei requisiti richiesti. La stessa persona è coinvolta in un procedimento legale per scambio elettorale politico mafioso. La revoca è stata comunicata attraverso un provvedimento di autotutela, che ha annullato l’ammissione concessa in precedenza. La decisione si inserisce in un quadro di verifiche sui requisiti di ammissione ai programmi di ricerca.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Policlinico di Bari ha disposto l’annullamento in autotutela dell’ ammissione dell’ex consigliera comunale di Bari Maria Carmen Lorusso all’avviso pubblico per il conferimento di borse di studio legate al progetto di ricerca “Ubuntu”, finanziato attraverso il Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020 del Ministero della Salute. La decisione arriva al termine di una verifica straordinaria avviata dalla direzione strategica dell’azienda, anche in seguito alla richiesta di approfondimento avanzata dal dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia sulla regolarità della procedura selettiva. Determinante anche l’istanza trasmessa dal presidente della Regione Antonio Decaro, supportata dal parere tecnico-giuridico dell’Avvocatura regionale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Policlinico di Bari revoca la borsa di studio a Maria Carmen Lorusso: “Mancavano i requisiti”. È imputata per scambio elettorale politico mafioso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Policlinico di Bari: vince la giurista Maria Carmen Lorusso? Cosa scoprirai Come può una giurista supportare la ricerca sulle neoplasie neuroendocrine? Quali sono gli obiettivi scientifici del progetto Ubuntu... Leggi anche: Da imputata per voto di scambio a data manager del Policlinico: l'ex consigliera Lorusso vince il concorso Temi più discussi: Mano distrutta dopo un incidente stradale: nel Policlinico di Bari arto ricostruito con tessuto della coscia; I piloti delle Frecce tricolori dai bambini dell'ospedale pediatrico di Bari; La Regione blocca il contratto di Mari Lorusso con il Policlinico di Bari: È a processo per un reato grave. La replica: Ho tutti i requisiti; Imputata vince borsa studio Policlinico Bari, Decaro chiede di annullarla. Imputata vince borsa studio, il Policlinico di Bari annulla il contratto. Per Mari Lorusso mancanza di requisiti ed emersa dichiarazione non veritiera #ANSA x.com 12:30 PM inizio per la partita contro il Genoa - reddit.com reddit Il Policlinico revoca la borsa di studio di Maria Carmen LorussoLa ex consigliera comunale non avrebbe segnalato di essere a processo per scambio elettorale politico-mafioso, l'annullamento dopo il pressing di Decaro ... rainews.it Imputata vince borsa studio, il Policlinico di Bari annulla il contrattoIl Policlinico di Bari ha disposto l'annullamento in autotutela dell'ammissione dell'ex consigliera comunale di Bari Maria Carmen Lorusso, imputata per scambio elettorale politico-mafioso, all'avviso ... ansa.it