Il passato di Conversano torna alla luce | restaurate le sei fontane storiche dell' Acquedotto Pugliese
Le sei fontane storiche dell'Acquedotto Pugliese a Conversano sono state restaurate dopo anni di inattività. L'intervento ha permesso di riparare le strutture e di ripristinare la loro funzionalità. Questa operazione ha portato a un miglioramento dell’aspetto delle fontane, che rappresentano un elemento importante del patrimonio cittadino. L’intervento è stato completato recentemente, portando un cambiamento visibile in alcune zone della città.
Un intervento che restituisce decoro e dignità a luoghi simbolo della città, riportando alla piena funzionalità strutture che da anni necessitavano di attenzione. Si sono conclusi i lavori di recupero delle sei fontane storiche dell’Acquedotto Pugliese presenti nel centro storico di Conversano.🔗 Leggi su Baritoday.it
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