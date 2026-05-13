Il passato di Conversano torna alla luce | restaurate le sei fontane storiche dell' Acquedotto Pugliese

Le sei fontane storiche dell'Acquedotto Pugliese a Conversano sono state restaurate dopo anni di inattività. L'intervento ha permesso di riparare le strutture e di ripristinare la loro funzionalità. Questa operazione ha portato a un miglioramento dell’aspetto delle fontane, che rappresentano un elemento importante del patrimonio cittadino. L’intervento è stato completato recentemente, portando un cambiamento visibile in alcune zone della città.

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