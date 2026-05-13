Nell’episodio de Il Paradiso delle Signore trasmesso mercoledì 13 maggio 2026, Matteo si impegna a sostenere Odile, mentre Johnny interviene in aiuto di Cesare. La puntata, in onda alle 16, prosegue con le vicende dei personaggi principali e le loro interazioni quotidiane, offrendo spunti sulla trama attraverso i loro comportamenti e le relazioni tra di loro.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 13 maggio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Il Vicariato Lombardo ha organizzato un evento al Circolo per promuovere le Fondazioni dedite all'impegno sociale, Marta si preparerà per la serata invece Adelaide deciderà di non partecipare. Mirella sta vivendo una delicata situazione da quando è tornato Luigi, per lei non è semplice ma sta cercando di mettere il bene del figlio al primo posto.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle Signore anticipazioni 13 maggio 2026: Matteo incoraggia Odile, Johnny aiuta Cesare

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