Il nuovo trend? La festa di divorzio | Vogliono trasgressione location con camere Il costo? Dai 15 mila euro in su

Da today.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni si è diffusa anche nel nostro paese la moda delle feste di divorzio, eventi organizzati per celebrare la fine di un matrimonio e l'inizio di una nuova fase. Queste celebrazioni spesso si svolgono in location con camere e prevedono il brindisi come rito principale. Il costo di queste feste può superare i 15 mila euro e la richiesta di trasgressione ha portato alla scelta di ambientazioni più particolari e sfiziose rispetto alle tradizioni italiane.

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Esorcizzare il dolore per la fine di un amore brindando a una nuova vita. Nasce con questo scopo, ormai vent'anni fa, il "divorce party", che come molti trend americani trova tempo e modo per approdare anche in Italia. Dietro le feste di divorzio - che prendono sempre più piede, pur restando.🔗 Leggi su Today.it

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