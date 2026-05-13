Il nuovo trend? La festa di divorzio | Vogliono trasgressione location con camere Il costo? Dai 15 mila euro in su

Negli ultimi anni si è diffusa anche nel nostro paese la moda delle feste di divorzio, eventi organizzati per celebrare la fine di un matrimonio e l'inizio di una nuova fase. Queste celebrazioni spesso si svolgono in location con camere e prevedono il brindisi come rito principale. Il costo di queste feste può superare i 15 mila euro e la richiesta di trasgressione ha portato alla scelta di ambientazioni più particolari e sfiziose rispetto alle tradizioni italiane.

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