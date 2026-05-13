Il Napoli ha già la risposta di un possibile successore di Antonio Conte

Il Napoli ha già individuato un possibile successore di Antonio Conte nel caso in cui non prosegua il suo percorso sulla panchina della squadra. La situazione attuale del tecnico, con le recenti prestazioni della squadra, ha portato i dirigenti a valutare altre opzioni. La decisione sulla continuità o meno di Conte sarà presa nelle prossime settimane, mentre nel frattempo sono state avviate alcune valutazioni ufficiali.

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli resta incerto, specialmente alla luce delle ultime prestazioni. Dopo la sfida contro il Pisa, l’allenatore dovrebbe incontrare Aurelio De Laurentiis per discutere programmi e prospettive. Dal confronto tra il tecnico e il presidente potrebbe emergere una decisione definitiva destinata a orientare le strategie del azzurro per stagione. Nel frattempo, il Napoli continua a valutare eventuali alternative nel caso di addio dell’ex commissario tecnico della Nazionale. Tra i profili monitorati compare Maurizio Sarri, considerato una soluzione gradita all’ambiente partenopeo. Il tecnico toscano rappresenterebbe un ritorno importante, capace di riaccendere entusiasmo e ambizioni tra sostenitori, dirigenti e squadra azzurra.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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Juventus-Napoli, le parole di Antonio Conte a Sky Sport | Serie A

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Napoli pres. De Laurentiis: Conte non mi abbandonerebbe mai all'ultimo minuto, sarebbe un grosso problema per il Napoli. Se vuole allenare la Nazionale, può dirmelo tra aprile e maggio così avrei tempo di trovare qualcuno. Ma non penso che se ne andrà. - reddit.com reddit

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