Napoli Conte sempre più in bilico rilevazioni shock di Corona SKY svela il possibile successore del tecnico

Il Napoli si trova in una fase di incertezza riguardo al futuro di Antonio Conte, con alcune recenti rilevazioni di Corona che hanno portato a discussioni interne. La situazione sembra aver alimentato i dubbi sulla permanenza del tecnico, nonostante una stagione ricca di impegni e aspettative. Nel frattempo, fonti di stampa hanno indicato un possibile nome come successore, contribuendo a alimentare le voci di cambiamento.

Il futuro di Antonio Conte continua a far discutere l’ambiente Napoli. Nonostante una stagione intensa e ricca di aspettative, nelle ultime ore starebbero aumentando i dubbi sulla permanenza del tecnico azzurro. A breve è previsto un incontro decisivo con il presidente Aurelio De Laurentiis, ma secondo diverse indiscrezioni il rapporto tra le parti potrebbe anche interrompersi al termine della stagione. Una situazione che sta inevitabilmente alimentando le voci sul possibile successore. A rendere ancora più delicato il momento sono state anche le dichiarazioni di Fabrizio Corona, che avrebbe parlato di tensioni interne allo spogliatoio. Secondo quanto riferito, non tutti avrebbero gradito alcuni atteggiamenti del tecnico nel corso degli ultimi mesi e questo avrebbe creato qualche frizione all’interno del gruppo.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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