Il Garibaldi Torna Calabrese E loro lo sanno
Domani sera alle 21, il teatro sarà il palcoscenico di “E loro lo sanno”, lo spettacolo di Cristian Calabrese al suo ritorno sui palcoscenici italiani dopo dodici anni di assenza. Calabrese, noto anche per aver recitato nel film “The Contract” con Kevin Spacey, torna a calcare le scene teatrali con questa nuova produzione. La rappresentazione sarà ospitata al teatro Garibaldi, che conosce bene il pubblico locale.
Domani sera alle 21 a Il Gaibaldi andrà in scena E loro lo sanno, il nuovo spettacolo di Cristian Calabrese, che torna nei teatri italiani dopo dodici anni di assenza dal palco e importanti esperienze nel cinema internazionale, come la partecipazione al film The Contract al fianco di Kevin Spacey. Lontano dal politicamente corretto e vietato ai minori di 18 anni, lo spettacolo è un’opera cruda che analizza la società moderna e l’ipocrisia del sistema. Attraverso 90 minuti di narrazione serrata, Calabrese esplora il concetto di utopia obbligatoria, invitando il pubblico a risvegliare il proprio pensiero critico di fronte al controllo sociale e alle dinamiche del benessere apparente.🔗 Leggi su Lanazione.it
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Io commossa l'Abruzzo descritto da un calabrese forte e gentile ?????? #giuseppegaribaldi1993 x.com