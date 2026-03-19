È in corso l’iter per la costruzione di una nuova palestra a Faenza, in via Dino Campana, vicino al Seminario Pio XII. Il progetto è di iniziativa privata e al momento si stanno valutando diverse opzioni. Legambiente ha chiesto di considerare alternative prima di procedere con i lavori. La questione è ancora aperta e non sono stati ancora definiti i passaggi successivi.

Prosegue l’iter per la realizzazione di una nuova palestra, progetto di iniziativa privata, nelle vicinanze del Seminario Pio XII, in via Dino Campana a Faenza. Il progetto, promosso dalla società Holding Fglg Srl, prevede in futuro la cessione della struttura al Comune ed è stato avviato nel 2025 quando è stata presentata la prima proposta. Nell’ottobre successivo la Giunta ha espresso indirizzo favorevole, avviando una procedura pubblica. Nel 2026 è stata attivata la Conferenza dei servizi, che si è conclusa positivamente a marzo. Gli organismi coinvolti, tra cui il servizio Urbanistica, il servizio sviluppo Economico e la commissione per la qualità architettonica e paesaggio, hanno espresso parere favorevole, ma con diverse prescrizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Avanti con la palestra vicino al seminario. Legambiente: "Si considerino le alternative"

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