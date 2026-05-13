Il dossier Prato è sul tavolo della premier Giorgia Meloni. Lo ha redatto e consegnato il candidato del centrodestra Gianluca Banchello: "Prato non può più essere considerata soltanto una questione locale. La nostra città rappresenta uno dei più importanti distretti manifatturieri europei, nonché un ’asset’ strategico del Made in Italy. Per questo servono strumenti straordinari, una visione nazionale ed internazionale ed una forte collaborazione istituzionale". Ieri pomeriggio lo ha ribadito nel corso dell’incontro al Palazzo delle Professioni. Nell’occasione, davanti a professionisti, imprenditori, esponenti della coalizione di centrodestra e cittadini, Banchelli ha illustrato il dossier “ Prato 2035, Proposta di intervento straordinario per una città strategica del sistema produttivo italiano”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il dossier di Banchelli: "La mia visione strategica"

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