Il Dio del Nulla | Teatrosophia Chiude la Stagione

Dal 21 al 24 maggio 2026, presso il teatro Teatrosophia, si è conclusa la stagione con lo spettacolo Il Dio del Nulla, scritto e interpretato da Gennaro Russo. L’opera ha portato sul palco una narrazione che affronta temi legati alla filosofia e all’esistenzialismo, attirando un pubblico interessato alla riflessione attraverso il teatro. La rappresentazione ha avuto luogo in un teatro che ospita regolarmente spettacoli di diversa natura, con una programmazione dedicata anche a produzioni originali.

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Cosa: Lo spettacolo teatrale Il Dio del nulla scritto e interpretato da Gennaro Russo.. Dove e Quando: Dal 21 al 24 maggio 2026 presso Teatrosophia.. Perché: Un’avvincente e claustrofobica discesa nelle dinamiche umane di potere e seduzione, a supporto dei giovani talenti teatrali italiani.. Il palcoscenico romano di Teatrosophia si prepara a vivere l’ultimo, intenso atto della sua programmazione per l’anno in corso. A chiudere la stagione 20252026 sarà infatti un’opera dal forte impatto emotivo e psicologico, in perfetta coerenza con una delle missioni principali dello spazio culturale: dare spazio e voce alle giovani e talentuose realtà che animano il vibrante panorama del teatro italiano indipendente.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Il Dio del Nulla: Teatrosophia Chiude la Stagione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il Re del Flamenco a Carpi, Sergio Bernal chiude la stagione della danzaC'è la danza classica, con la sua eleganza, e c'è il flamenco, con tutta la sua forza, nello spettacolo che il ballerino spagnolo Sergio Bernal porta...