Il compagno cerca di tenerla ma lei cade e muore | indaga la mobile

Una donna di 42 anni, di nazionalità bielorussa, è deceduta martedì sera a Genova, nel quartiere di Castelletto, a causa di una caduta da un muretto in corso Firenze. Secondo quanto si apprende, il compagno stava cercando di trattenerla quando è avvenuto l'incidente. La polizia sta conducendo un'indagine per chiarire le dinamiche della vicenda.

Una donna di 42 anni, di nazionalità bielorussa, è morta martedì sera, 12 maggio 2026, a Genova, nel quartiere di Castelletto, per una caduta da un muretto in corso Firenze. La tragedia è avvenuta intorno alle 22.30, inutili i soccorsi del personale della Croce Blu di Castelletto.La donna è.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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