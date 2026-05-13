il cielo sopra al g2 il summit trump xi analizzato su formiche

Il summit tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese sta per avere inizio e le testate giornalistiche hanno già iniziato a seguire gli sviluppi, analizzando le possibili ripercussioni di questo incontro. L'evento rappresenta un momento cruciale nel rapporto tra le due potenze mondiali, che si confrontano su questioni di politica internazionale, economia e sicurezza. L'attenzione è rivolta alle dinamiche che potrebbero emergere durante i colloqui e alle implicazioni a livello globale.

Il summit tra Donald Trump e Xi Jinping sta per iniziare e Formiche si è mossa in anticipo per costruire un’analisi ampia, olistica, di quello che è uno dei momenti attraverso cui si sta ridefinendo il linguaggio strategico del XXI secolo. La rivista, nel numero 223, ha scelto di dedicare la propria storia di copertina all’incontro tra Washington e Pechino e alle implicazioni sistemiche della nuova fase della competizione sino-americana. Il sito continua a seguire con gli aggiornamenti la missione cinese di Trump da tutte le sfaccettature possibili e coinvolgendo esperti italiani e internazionali. Ne emerge un quadro estremamente composito,...🔗 Leggi su Formiche.net

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