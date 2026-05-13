Il Catullo nl nuovo Piano Nazionale Aeroporti | pronti i binari per il futuro
Il 12 maggio si è tenuta una riunione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti durante la quale è stato presentato il nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035. L’obiettivo dichiarato è quello di definire le linee guida per lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali nel prossimo decennio. Il documento delinea le priorità di intervento e le strategie di investimento per il settore.
Ieri, 12 maggio, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit), è stato presentato il Piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035. Il documento strategico, illustrato dal ministro Matteo Salvini alla presenza dei vertici dell'Enac, delinea il futuro del volo in Italia partendo dai numeri.🔗 Leggi su Veronasera.it
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