Il team di tennis del Belgio ha ottenuto una vittoria significativa sotto la guida di Wim Fissette, dopo aver interrotto il rapporto con la campionessa internazionale. La squadra ha conquistato un risultato importante in una competizione ufficiale, segnando un traguardo storico. Fissette, allenatore con esperienza internazionale, ha assunto il ruolo di guida tecnica, portando il team a questa affermazione. La vittoria rappresenta un momento di rilievo per il tennis belga.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Wim Fissette non ha perso tempo dopo la sua separazione da Iga Swiatek, avvenuta in seguito alla Miami Open, e ha già avuto un impatto significativo nel suo nuovo ruolo. Swiatek ha confermato la fine del loro rapporto dopo una sconfitta precoce contro Magda Linette al torneo di Miami, portando rapidamente Francisco Roig, ex allenatore di Rafael Nadal, a coprire il vuoto lasciato. Il trasferimento di Fissette è stato altrettanto veloce. Infatti, ha preso in carico la squadra belga di Billie Jean King Cup, dove ha subito dimostrato la sua competenza.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Wim Fissette guida il Belgio a una vittoria storica nel tennis dopo la separazione da Iga Swiatek.

Leggi anche: Iga Swiatek ritira la sua partecipazione dopo la separazione da Wim Fissette e rilascia una nuova dichiarazione.

Wim Fissette accusato di dare istruzioni ‘confuse’ a Iga Swiatek prima della separazione.Wim Fissette accusato di dare istruzioni ‘confuse’ a Iga Swiatek prima della separazione.