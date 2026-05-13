I programmi TV di oggi 13 maggio 2026 | fiction calcio e film
Oggi, 13 maggio 2026, i telespettatori possono seguire diverse trasmissioni su vari canali. Su Rai 1 viene trasmessa la fiction “Succede anche nelle migliori famiglie”. Su Canale 5 si tiene la finale della Coppa Italia di calcio. Rai 2 propone invece la serie “Mare Fuori”. Questi programmi coprono generi diversi, tra intrattenimento, sport e fiction.
Guida ai programmi TV del 13 maggio 2026: “Succede anche nelle migliori famiglie” su Rai 1, “Finale Coppa Italia” su Canale 5, “Mare Fuori” su Rai 2. La prima serata del 13 maggio 2026 propone su Rai 1 Succede anche nelle migliori famiglie, una commedia brillante che racconta le dinamiche familiari con leggerezza. Rai 2 risponde con Mare Fuori, che torna con due episodi ad alta tensione emotiva. Su Canale 5 domina l’evento sportivo della giornata: la finale di Coppa Italia Lazio–Inter, attesa da tifosi e appassionati. Italia 1 sceglie l’avventura con Il richiamo della foresta, mentre Sky Cinema mette in campo blockbuster come Interstellar e Fast & Furious 9.🔗 Leggi su Lopinionista.it
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La mia opinione su perché i programmi TV non sono più gli stessi di una volta. reddit
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