Ecco la guida ai programmi TV di oggi 3 marzo 2026. Su Rai 1 va in onda la fiction “Gloria,” mentre su Canale 5 si trasmette la partita di calcio tra Como e Inter per la Coppa Italia. Su Iris viene invece programmato il film “Maverick.” Questi sono alcuni degli spettacoli e degli eventi televisivi previsti per questa sera.

La prima serata del 3 marzo 2026 propone su Rai 1 Gloria – Il ritorno, atteso film con Sabrina Ferilli che riprende l’universo della serie di successo. Canale 5 punta invece sul grande calcio con la semifinale di Coppa Italia Como–Inter, evento che catalizza l’attenzione degli appassionati. Italia 1 propone un nuovo appuntamento con Le Iene presentano: Inside, dedicato alle inchieste più discusse del momento. Per chi preferisce il cinema, Sky Cinema Action offre Furiosa: A Mad Max Saga, uno dei titoli più spettacolari della stagione, mentre Sky Cinema Collection rilancia l’adrenalina con Jason Bourne. Tra informazione, intrattenimento e blockbuster, la prima serata si conferma una delle più dense dell’intera settimana televisiva. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 3 marzo 2026: fiction, calcio e film

