Orrore in un campo scoperti i cadaveri di due bambine | le hanno trovate così agghiacciante

Una passeggiata con il cane, in un’area verde apparentemente tranquilla, si è trasformata in un incubo: in un campo sono stati trovati i cadaveri di due bambine, nascosti sotto pochi centimetri di terra e chiusi in due valigie. La scoperta ha fatto scattare un’indagine per omicidio che, al momento, resta piena di interrogativi.A lanciare l’allarme è stato un residente della zona: l’animale ha iniziato a fiutare con insistenza un punto del terreno. Insospettito, l’uomo ha chiamato il 911. Quando le pattuglie sono arrivate, gli agenti hanno individuato una valigia parzialmente interrata, dando subito alla scena contorni drammatici. All’interno della prima valigia, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, c’era il corpo senza vita di una minore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Orrore in un campo, trovati i cadaveri di due bambineUna scoperta agghiacciante ha scosso una tranquilla area verde, dove un gesto quotidiano si è trasformato improvvisamente in una scena da incubo.

I cadaveri di due bambine trovati in due valigie sepolte in un parco: giallo a ClevelandDue bambine, tra gli 8 e 14 anni, sono state trovate morte all'interno di due valigie in altrettante fosse in una zona verde di Cleveland, nell'Ohio.

