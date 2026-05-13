I collant rosa confetto di Arisa sono l'accessorio più trendy della primavera 2026
Quest’anno i collant rosa confetto sono diventati un elemento di tendenza tra gli appassionati di moda. Tra le protagoniste di questa scelta c’è una cantante nota per il suo stile, che li ha scelti come complemento del suo look primaverile. La popolarità di questo accessorio si riflette nelle diverse combinazioni viste nelle vetrine e sui social, dove molte persone cercano di replicare il suo look.
Il look da imitare per essere super trendy in primavera? Quello di Arisa con i collant rosa confetto.🔗 Leggi su Fanpage.it
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